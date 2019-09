Obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, fuhr ein 28-Jähriger am Samstag mit dem Auto seiner Freundin in der Holzgartenstraße auf und ab. Die verständigte Polizeistreife traf den 28-Jährigen an seiner Wohnanschrift an. Auf Befragen räumte er die Autofahrt ein. Da der Mann vermutlich auch unter Drogeneinfluss stand, musste er zur Blutentnahme auf die Wache. Der Vorfall wird zur Anzeige gebracht. pol