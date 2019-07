Ohne Führerschein einen Unfall gebaut

In der Stettiner Straße ereignete sich am Freitagmittag ein zunächst unspektakulärer Kleinunfall. Zwei Fahrzeugführer parkten zeitgleich aus gegenüberliegenden Stellflächen rückwärts aus, wobei es zu einem leichten Zusammenstoß mit geringem Sachschaden kam. Während der Unfallaufnahme stellten Beamte der Polizei-Inspektion Neustadt jedoch fest, dass der Fahrer eines der beteiligten Fahrzeuge nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. So muss dieser sich jetzt nicht nur um die Reparatur seines Fahrzeuges kümmern, sondern sich zudem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten.