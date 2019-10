Am Mittwoch kurz vor Mitternacht drehte ein 21-jähriger Mann in Steinwiesen im Bereich des Kirchplatzes mit einem Motorrad seine Runden und verursachte offenbar erheblichen Lärm. Die informierte Streife der Polizei traf Mann im weiteren Verlauf an. Nicht nur, dass sein Gefährt nicht zugelassen und auch nicht versichert war, stand der Fahrzeugführer auch noch unter Alkoholeinwirkung. Einen Führerschein für sein Gefährt hatte er auch nicht. Ein entsprechendes Strafverfahren wird nun eingeleitet.