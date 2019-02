Ohne Führerschein auf dem Mofa unterwegs

Mit einem unbelehrbaren Mofafahrer hatte es die Polizei am Wochenende zu tun. Am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, wurde der 69-Jährige von der Polizei bereits zum zweiten Mal angehalten. Obwohl er diesmal nicht wie am Vortag alkoholisiert war, musste er sein Mofa trotzdem weiterschieben. Gegen ihn besteht ein Fahrverbot, das ihm auch das Mofafahren verbietet. Er wurde angezeigt. pol