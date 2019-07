Ohne Führerschein, aber unter Drogen

Am Montagabend hielten Beamte der Polizei Neustadt einen Renault in der Danziger Straße an. Der 33-jährige Fahrer aus Rödental erklärte unumwunden, dass er keinen Führerschein besitze. Er zeigte zudem deutliche Anzeichen dafür, Drogen konsumiert zu haben. Auch dies bestätigte der Mann. Er hatte am selben Tag Crystal konsumiert. Bei seiner Durchsuchung tauchte auch noch eine kleine Menge der Drogen auf. Die Schlüssel für den Pkw hatte er sich unbemerkt vom Besitzer genommen und war ohne Erlaubnis des Eigentümers mit dem Wagen unterwegs. pol