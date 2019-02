Ohne Führerschein, aber mit Haftbefehl

Am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Neustadt einen 48-Jährigen mit seinem Kleinkraftrad. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Darüber hinaus ergaben die routi-nemäßigen Recherchen der Ordnungshüter, dass er von der Justiz mit Haftbefehl gesucht wird, weil er eine Geldstrafe nach einem gleichgelagerten Verkehrsdelikt nicht bezahlt hat. Nachdem der 48-Jährige die rund 2700 Euro in Höhe der Geldstrafe beibringen konnte, blieb ihm der Gang in Haft erspart. Dafür sieht er einem Ermittlungsverfahren wegen der erneuten Fahrt ohne Fahrerlaubnis entgegen.