Ohne Führerschein, aber mit 2,14 Promille

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Bamberger Straße hielten Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels am frühen Montagmorgen, kurz nach Mitternacht, einen 26-jährigen, polnischen Audi-Fahrer an. Hierbei stieg den Beamten deutlicher Alkoholgeruch in die Nase, der sich mit einem Atemalkoholergebnis von 2,14 Promille auch bestätigte. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme im Klinikum Lichtenfels durchgeführt. Sein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er erhält nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Beifahrer des 26-Jährigen, ein 30-jähriger Landsmann, erhält als Fahrzeughalter ebenfalls eine Anzeige wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.