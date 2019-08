Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne einen deutschen Führerschein war ein Mann am Sonntag unterwegs. Gegen 1.30 Uhr wurde der 48-jährige Audi-Fahrer in Augsfeld einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen deutschen Fahrerlaubnis ist. Zudem hatte der Audi keinen Versicherungsschutz und war daher zur Zwangsentstempelung in der polizeilichen Fahndung ausgeschrieben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz eröffnet. pol