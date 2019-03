Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth haben am Mittwochnachmittag einen mit zwei Personen besetzten Audi an der Rastanlage Fränkische Schweiz angehalten. Bei der Überprüfung des 49-jährigen Fahrers mit Wohnsitz in Oberbayern stellen die Polizisten fest, dass er seit längerer Zeit über keine gültige Fahrerlaubnis mehr verfügt. Er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Seine Ehefrau und Halterin des Autos konnte die Fahrt nach Hause fortsetzen. Da sie jedoch wusste, dass ihr Ehegatte keinen Führerschein besitzt, wurden auch hier Ermittlungen eingeleitet. pol