Bad Brückenau vor 15 Stunden

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein "Deja-vu" hatte die Polizei Bad Brückenau laut eigenen Angaben am Sonntag. Ein 53-Jähriger aus Hessen, der sich in Bad Brückenau übergangsweise aufhält, wurde am Steuer seines Pkw kontrolliert. Es...