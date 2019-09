Breitengüßbach vor 18 Stunden

Ohne Fahrerlaubnis auf dem Roller

In der Bamberger Straße geriet am Mittwochabend ein 46-jähriger Rollerfahrer in eine Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der leicht alkoholisierte Fahrer keine Fahrerlaubnis für ...