Ohne Fahrerlaubnis, aber mit Alkohol im Blut

An der Anschlussstelle Schnaittach der Autobahn 9 ist am Samstagmittag ein Klein-Lkw mit Anhänger kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten der Verkehrspolizei Feucht bei dem 37-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Der anschließende Atemalkoholtest bestätigte dies auch mit einem Wert von etwa 1,5 Promille. Zudem konnte der Fahrer aus Polen keine gültige Fahrerlaubnis für das Gespann vorweisen. Er gab sogar auf Nachfrage an, keinerlei Fahrerlaubnis zu besitzen. Von dem Fahrer mit Wohnsitz in Polen wurde eine Sicherheitsleistung wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis einbehalten und auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Die Fahrt konnte der Beifahrer fortsetzen. pol