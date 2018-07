Ohne Erlaubnis

Bei der Kontrolle eines 21-jährigen Motorrad-Fahrers fiel der Polizeibeamten am Mittwochabend der extrem laute Auspuff auf. Bei näherem Betrachten stellten die Beamten fest, dass bauliche Veränderungen an dem Krad vorgenommen wurden. Es befanden sich vier offene Luftfilter an dem Fahrzeug und der dB-Eater am Sportauspuff war entfernt worden. Dadurch ist die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen. Der Mann muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. pol