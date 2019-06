Ohne Autobahnstress unterwegs

Lea Schreiber Klack. Während der Motor des kleinen blau-weißen Flugzeugs laut brummt, schließt Hanno Stock die schwere runde Metallschnalle am Gurt. Es ist laut in der engen Kabine, der Propeller des Motorflugzeugs dreht sich schnell. Stocks rechte Hand wandert zum Steuerknüppel. Vor dem Abflug muss der Hobbypilot stets alle Funktionen der Maschine prüfen. Zwar stürze ein Flugzeug nicht einfach ab, aber ohne Motor komme es trotzdem nicht weit, erklärt Stock. Noch mit offenem Dach rollt das Flugzeug zur Startbahn. Die Haare wehen. Er schließt das Verdeck und betätigt den Steuerknüppel, das Flugzeug beschleunigt, hebt ab.

Motorflugzeug ist Verkehrsmittel

Noch am Boden, bevor sich Stock in das enge Cockpit setzt, erzählt er von seiner Leidenschaft: Während das Segelfliegen als echte Sportart gilt, so sei das Motorflugzeug "ein Verkehrsmittel. Das ist so wie Autofahren." Staus, rote Ampeln oder eine fehlende direkte Verkehrsanbindung seien so kein Problem mehr für den Vorstand des Bamberger Aero-Clubs. "Man kommt einfach schnell und ohne den üblichen Stress deutscher Autobahnen voran."

Ein Urlaubsflug mit einem eigenen Flugzeug sei zwar deutlich teurer als ein Linienflug, aber "es ist auch angenehmer und schneller". Diese Art zu reisen sei sehr komfortabel. Bis nach Finnland oder Südfrankreich könne Stock mit einer Tankfüllung fliegen. Etwa vier Stunden kann die Maschine in der Luft bleiben, bevor das Flugbenzin ausgeht.

Flughäfen wie der in Nürnberg können auch ohne vorherige Anmeldung angeflogen werden. Einzig auf den großen Flughäfen in Frankfurt und München sei dies nicht direkt möglich. An Urlaubsflügen genießt Stock aber besonders den Weg, denn gerade der sei für ihn das Ziel. 400 Meter über Bamberg reicht der Blick bis nach Forchheim und zur Coburger Veste. Diese Aussicht und das Gefühl, in der Luft zu sein, faszinieren den Juristen. "Andere Kinder wollten zur Feuerwehr. Ich wollte schon immer Pilot werden", erinnert er sich an seine ersten Flugversuche.

Obwohl es in der Kabine mit dem durchsichtigen Kabinendach eng ist, ist es nicht sehr heiß. Kühle Luft strömt aus einer Düse entgegen. Von oben wirkt der 90 Hektar große Flugplatz an der Breitenau klein, die etwa 1300 Meter lange Landebahn kurz. Der Druck auf den Ohren steigt, je näher der Boden kommt. Holprig setzt die Maschine wieder auf der Erde auf. Rollt mit großer Geschwindigkeit aus und kommt vor der Garage zum Stehen.