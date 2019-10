OHL nominiert Hölzer

Auf geringes Interesse stieß die Nominierungsversammlung der Offenen Hellinger Liste (OHL) am Donnerstagabend im Sportheim von Hellingen. Nur wenige Bürger waren gekommen, um die Kandidaten für die Kommunalwahl am Sonntag, 15. März 2020, kennenzulernen und mit ihrer Stimme die Liste und den Bürgermeisterkandidaten auf den Weg zu bringen. Trotzdem wurde die Versammlung unter der Leitung von Stadtrat Frank Slawik ordnungsgemäß abgewickelt.

Gerhard Hölzer kandidiert

Nach der Begrüßung stellte sich Gerhard Hölzer vor, der für das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Dann wurde der Wahlausschuss gebildet, der die stimmberechtigten Versammlungsteilnehmer über eine vorbereitete Liste in geheimer Wahl abstimmen ließ. Diese war für alle sichtbar an einer Wand in der Gaststube angeheftet. Zehn Personen hatten sich im Vorfeld bereit erklärt auf der OHL-Liste für den Stadtrat in Königsberg zu kandidieren. Die Auszählung der Stimmzettel ergab, dass die Liste und Gerhard Hölzer als Bürgermeisterkandidat mit großer Mehrheit angenommen wurde. Da mit zehn Bewerbern die 16 Plätze umfassende Liste nicht ausgefüllt wird, werden die ersten drei Kandidaten drei Mal aufgeführt werden. Sie können dadurch aber auch nur mit höchstens drei Stimmen gewählt werden.

Die OHL-Kandidaten

Die Bewerber für die Wahl zum Stadtrat der Stadt Königsberg auf der OHL-Liste sind: 1. Gerhard Hölzer, 2. Frank Slawik, 3. Stefan Heidig, 4. Martina Wagner, 5. Charly Buld, 6. Alexander Dietz, 7. Andreas Reetz, 8. Matthias Jakob, 9. Peter Engelhardt, 10. Ulli Hauck;

Bürgermeisterkandidat: Gerhard Hölzer; alle Bewerber sind aus Hellingen. Gerhard Hölzer ist Hellinger, wohnt aber in Königsberg.