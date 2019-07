Eine Wanderung des Obst- und Gartenbauvereins Niederndorf und Umgebung führt am Sonntag, 7. Juli, nach Kriegenbrunn zu einer Führung durch den Liliengarten von Stefan Strasser. Treffpunkt ist um 13 Uhr am St.-Josefs-Platz in Niederndorf. Die Führung beginnt um 14 Uhr. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red