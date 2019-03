OGV nicht mehr "eingetragen"

Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie der Rück- und ein Ausblick bestimmten die Jahreshauptversammlung der Gartenfreunde.

Zweite Vorsitzende Christine Kröner informierte über zehn Sitzungen, sechs eigene Veranstaltungen sowie die Ausrichtung der Kirchweih. Ein Lob zollte sie dem Ausschussteam, das stets bereitstehe.

Für das Vereinsleben und das Miteinander der Mitglieder ist am Faschingsdienstag ein Kaffeeklatsch in der alten Schule geplant. Im April steht ein Kochkurs mit Karin Braun an. Im Mai ist eine Backvorführung und im Juli eine Kräuterwanderung geplant. Die Kirchweih wird im September ausgerichtet und im Oktober ist ein Kurs mit Evelyn Heil vorgesehen. Die Dorfweihnacht wurde auf den Monat November terminiert.

Die Zweite Vorsitzende stellte auch das neue Formular für das Ausleihen der Gerätschaften vor. Kreisfachberater Michael Stromer informierte über die Vor- und Nachteile eines eingetragenen Vereins. Da der Gartenbauverein Obristfeld weder Grundstücke, Gebäude oder Veranstaltungen mit großen finanziellen Ausgaben habe, befürwortete Stromer den Verzicht auf diese Rechtsform. Kröner wies darauf hin, dass es der Vorstand eines nicht eingetragenen Vereins wesentlich leichter habe. Das treffe besonders auf die Wahlen zu, da man sich schwertue, einen Vorsitzenden zu finden. Einstimmig sprach sich die Versammlung für eine Änderung der Rechtsform aus. Eine neue vereinfachte Satzung wurde ebenso einstimmig. verabschiedet

Mit Kreisfachberater Stromer ehrte die Zweite Vorsitzende Klaudia Eideloth, Susanne Fischer, Marion Martin, Nicole Popp, Angela Roth, Jonas Rühr, Tanja Schuberth, Kathrin Weißmann, Rainer Daumann, Roland Müller, Michael Popp, Ines Rühr, Daniel Trenkwald, Andreas Göhl, Sandra Mahler, Gertrud Popp, Patrick Leistner, Kerstin Bauer und Kerstin Mittelstädt für 25 Jahre Mitgliedschaft.

Der Kreisfachberater informierte über den Bundeswettbewerb "Durch Blumenschmuck naturnah bleiben". Man könne hierfür eine Aktion für das Dorf starten, zum Beispiel "Bienenfreundliche Balkonkästen". Weiter eingebracht wurde die Idee einer Müllsammelaktion mit Kindern. che