OGV hat das Klima im Blick

Der Obst- und Gartenbauverein ist ein sehr aktiver Verein. Bei der Hauptversammlung im Gasthaus Beckenhaus wurde dies deutlich. Vorsitzende Renate Holzheid konnte von vielen Veranstaltungen, die über das Jahr für die Mitglieder und für den Ort durchgeführt wurden, berichten. Erfreut war sie, dass Detlev Klaus erfolgreich am Wettbewerb "Trockenmauern" des Kreisverbandes Coburg teilgenommen und einen Preis bei der Kreisversammlung erhalten hat. Sie rief weiter zahlreiche Veranstaltungen in Erinnerung. Auch zur Gartenschau nach Würzburg ist der Verein gefahren und hat sich dort neue Ideen für die Gartengestaltung geholt. Im Rahmen des Jugendaktionstages bauten 18 Kinder und Jugendliche mit Unterstützung Nistkästen.

Vorstandsmitglieder nahmen an den Gartenpflegekursen in der Haarth teil. Das umfangreiche Gerätelager werde von Walter Metschke und Peter Pietschmann betreut. Holzheid berichtete, dass der Verein aktuell 171 Mitglieder hat. Auch in diesem Jahr habe der Verein wieder viel vor. So wolle er am kreisinternen Wettbewerb "Mein Frühlingsgarten" teilnehmen. Hierfür suche der Verein entsprechende Gärten.

Als neuer Kassenprüfer wurde Patrick Müller gewählt.

Zusammen mit dem stellvertretenden Kreisvorsitzenden Reiner Brückner zeichnete Renate Holzheid viele langjährige Mitglieder aus. Für eine 25-jährige Mitgliedschaft wurden Lothar Külz und Klaus Pirlich, für 40 Jahre Martina Schmölz und Erika Strecker geehrt.

Das extreme Wetter im vergangenen Jahr war natürlich auch ein Thema der Versammlung. Reiner Brückner informierte, dass die neue Allee zwischen Dörfles und Lautertal wegen des Klimawandels mit Bäumen bepflanzt werden soll, die für das wärmere Klima geeignet sind.

Auch Bürgermeister Martin Rauscher sagte in seinem Grußwort: "Wir müssen auf unsere Umwelt aufpassen. Jeder kann etwas tun." Michael Stelzner