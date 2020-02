OGV Gemünda lädt ein zum 100. Geburtstag

2020 feiert der Obst- und Gartenbauverein Gemünda ein großes Jubiläum: Der 100. Geburtstag soll mit einem Festwochenende am 25. und 26. Juli an der Zehntscheune begannen werden. Dafür werde jede helfende Hand gebraucht, sagte die Vorsitzende Anna Behlau bei der Hauptversammlung im Hofcafé "Mohnbiene". Ihr Stellvertreter Marcus Schweizer kündigte "eine große Sause" an.

92 Mitglieder zählt der OGV aktuell, darunter zwei Ehrenmitglieder. Auf eine bereits 40-jährige Mitgliedschaft kann Martin Großkreuz zurückblicken. 25 Jahre gehören Gudrun Schweizer und Hertha Fischer dem Verein an. Nur an Hertha Fischer konnten Behlau und Schweizer einen Blumengruß für 25 Jahre Treue überreichen, die anderen beiden zu Ehrenden waren verreist.

Häppchenweise habe sie in ihrem ersten Jahr als Vorsitzende erfahren, was an Organisatorischem alles anfalle, berichtete Behlau. Dazu zählten etwa das Schmücken von Oster- und Weihnachtsbrunnen. Auch eigene Akzente habe sie bereits setzen können: So wurden die Anmeldung neu gestaltet, ein Fragebogen und eine Datenschutzerklärung entwickelt und die Satzung neu erarbeitet, die bereits bewilligt ist.

Um das Gießen im Ortskern kümmert sich jetzt ein eigens gebildetes Team. Für die Kindergruppe, die Behlau ins Leben rufen möchte, gibt es bereits Nachfrage. Anders als ursprünglich geplant soll die Gruppe jetzt ohne eigenen Garten starten. Carsten Höllein wies daraufhin, dass der Landkreis Nachwuchsarbeit mit bis zu 1000 Euro fördere.

Weil die eigentlich für 2020 anstehende Schtoodlhenna wegen der Passionsspiele verschoben wird, ist im Jubiläumsjahr noch ein Weinfest im Herbst geplant, zu dem die Sonneberger Jazzoptimisten engagiert werden sollen. Gewünscht wurden noch Vorträge, auch über Reisen, eine neue Wanderung und eine Führung durch den Obst-Lehrgarten am Landratsamt. Am Ortseingang aus Richtung Dietersdorf soll ein Blührand angelegt wurden. Dazu sucht Schweizer noch Mitstreiter. Ebenso sollen sich Personen melden, die beim Faschingsumzug am 25. Februar in Seßlach die OGV-Gruppe verstärken möchten. Auf die Frage nach der passenden Kostümierung gab Schweizer das Motto "Alles rund um den Garten" aus. Interessenten sollen sich bei Behlau melden. Bettina Knauth