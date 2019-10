OGV Gaustadt lädt zum Kürbisfest ein

Am Samstag, 19. Oktober, lädt der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Gaustadt von 14.30 bis circa 18 Uhr zum Kürbisfest ein. Unter dem Motto "Schnitzen und Schlemmen" werden Kürbisse ausgehöhlt und geschnitzt, anschließend gibt es zur Stärkung frische Kürbissuppe und Kürbiskuchen. Treffpunkt ist die Freifläche vor dem DJK-Vereinslokal am Grüntalberg in Gaustadt. Kürbisse, Speisen und Getränke werden gegen einen Unkostenbeitrag abgegeben, solange der Vorrat reicht. Es können auch eigene Kürbisse mitgebracht werden. red