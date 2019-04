OGV fährt ungewöhnliche Früchte ein

Vorsitzender Mike Gallinsky hieß alle Mitglieder und Gäste zur Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Eicha im Sportheim willkommen, zum ersten Mal Sebastian Straubel als Landrat. Auch Zweiter Bürgermeister Wolfgang Beyer war unter den Gästen und Heinrich Fischer von der Sportvereinigung (SpVg) Ahorn. Die beiden Vereine, der OGV und die SpVg Eicha, arbeiten nach Möglichkeit eng zusammen. Beide Vereine sind für Gallinsky ein Heimspiel. Gallinsky ist nämlich Vorsitzender in beiden Vereinen. Wie er mitteilte, habe er die Vorstände beider Vereine über seine Leitungsabsichten informiert und von ihnen die Zustimmung erhalten. Fischer zeigte sich extrem dankbar, da er nach vielen Jahren der Leitung des Sportvereins diesen Posten dadurch in die jüngeren Hände Gallinskys legen durfte.

Eine weitere Besonderheit konnte der OGV aufweisen. Er durfte die unterschiedlichen Früchte seiner Arbeit einfahren. Für einen OGV sind Äpfel sicherlich etwas Natürliches und auch die Direktentsaftung (circa 400 Liter Apfelsaft kamen zusammen). Dass zu diesen erwirtschafteten Früchten auch Honig und Lieder gehören, ist allerdings außergewöhnlich. Der OGV Eicha bestückte unter fachkundiger Anleitung einen Bienenkasten mit Waben und Königin. Die geflügelten Arbeiter erbrachten dann für die OGV-Imker einen schönen Ertrag. Für die Liedfrüchte hatte sich im OGV Eicha eine inzwischen achtköpfige Gesangsgruppe aus Frauen zusammengefunden. Ihren ersten Auftritt absolvierten die Damen mit viel Sangesfreude zur Weihnachtszeit 2018. Allerdings suchen die Sängerinnen einen Namen für ihre Gesangsgruppe - und Männer, denn ein gemischter Chor sei wünschenswert, sagte Andrea Grau.

Die Vorsitzenden Mike Gallinsky, Peter Griebel und Harry Grau ehrten etliche Mitglieder für ihre 40-jährige oder 25-jährige Vereinstreue. Mit einer Ehrenurkunde und der Ehrennadel in Gold wurden Wolfgang Reuter, Lieselotte Steffen Ward, Hermann Flechsig und Roberto Bauer für 40 Jahre ausgezeichnet. Für ihre 25-jährige Vereinstreue erhielten Erika Grau, Ingeborg Oehrlein, Lucia Bachnik, Liselotte Figel, Lydia Höhn und Hans-Georg Dack eine Ehrennadel in Silber.

Der Verein hat 199 Mitglieder (32 Kinder und Jugendliche und 167 Erwachsene) zwischen drei Jahren und 93 Jahren und betreibt intensiv Jugendarbeit. Jugendwart Tino teilte mit, dass die Jugendgruppe den Bund Naturschutz unterstütze. Im vergangenen Jahr hätten die jungen Vereinsmitglieder an einem Abend 117 Amphibien eingesammelt. Heuer helfe die Jugendgruppe bereits zum 20. Mal bei der Krötensammlung. 2018 bauten die Jugendlichen auch Nistkästen und hängten sie an den Obstbäumen auf und beteiligten sich rege an der Herbstaktion Halloweenbasteln mit Kürbisschnitzen und anschließendem Imbiss bei Kürbissuppe, Würstchen und Stockbrot.

Am Ortsplatz hatte der OGV ein Willkommensschild installiert. Dieses soll noch verschönert und zusammen mit dem neuen Bienenvolk in den Mittelpunkt einer Einweihungsfeier gestellt werden.

Landrat Straubel und Zweiter Bürgermeister Meyer hoben die intensive Jugendarbeit als beispielhaft hervor. Meyer wies darauf hin, dass es eine App für Ahorn gebe. Mit dieser sei man immer auf dem aktuellen Stand der Aktivitäten in und um Ahorn herum. Zudem wolle sich die Gemeinde heuer um den Fleckenweg kümmern, damit dieser nach und nach seine Flecken verliere. Er gratulierte dem OGV zu seinem 55. Jahr des Bestehens. Edwin Meißinger