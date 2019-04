OGV fährt nach Baden-Württemberg

Der Obst- und Gartenbauverein Höchstadt und Umgebung organisiert eine Mehrtagesfahrt vom 1. bis 4. Juni. Mit einem bunten Strauß an Farben erwartet die Bundesgartenschau in Heilbronn die Teilnehmer am ersten Tag. Auf dem Programm am zweiten Tag steht eine Stadtrundfahrt in Stuttgart an. Anschließend ist noch Zeit zum Bummeln in der Stuttgarter Innenstadt. Am Abend gibt es die Möglichkeit zum Besuch des Musicals "Disneys Aladdin" oder "Anastasia". Am dritten Tag geht es nach Ludwigsburg mit Besichtigung des Residenzschlosses. Nachmittags geht es ins idyllische Neckartal. Am letzten Tag wird noch das Technikermuseum in Sinsheim besucht. Anmeldungen nimmt Herbert Lawrenz unter Telefon 09193/4673 entgegen. Anmeldeschluss ist Dienstag, 16. April. red