Offensive kommt nicht zur Entfaltung - Kronach unterliegt in Schwaig

Die Kronach Royals haben ihre letzten beiden Spiele der Bayernliga-Saison 2019 verloren. In der Abstiegsrunde unterlagen die Baseballer der Kronacher Turnerschaft zweimal den Schwaig Red Lions. Die Offensive der Royals tat sich in beiden Spielen sehr schwer und so unterlagen sie trotz guter Defensivleistung gegen die Münchner Vorstädter.

Schwaig Red Lions - Kronach Royals 9:4

Die erste Begegnung begann sehr ausgeglichen. Beide Teams ließen in der Defensive wenig zu und so stand es nach dem zweiten Inning 1:0 für die Gastgeber. Während danach die Offensive der Red Lions immer besser ins Spiel kam, taten sich die Kronacher Schlagleute gegen die guten Pitcher schwer, etwas Zählbares zu schaffen, und Schwaig baute seine Führung bis zum Ende des fünften Innings auf 7:0 aus.

Nachdem es die Royals trotz besetzter Bases im fünften Spielabschnitt nicht geschafft hatten zu punkten, klappte es im sechsten Spielabschnitt besser. Ein Homerun und ein paar Hits brachten Kronach wieder auf 4:7 heran. Aber Schwaig hielt dagegen und punktete doppelt. Da den Royals im siebten Inning wieder nichts Zählbares gelang, siegte Schwaig mit 9:4.

Kronach Royals: N. Hofmann, M. Hofmann, Henritz (1 Hit/0 Runs), Limmer (2/1), Heinlein (1/1), Wicklein (1/1), Schneider (1/1), Himmel, Riegel. Pitcher: N. Hofmann, Limmer.

Schwaig Red Lions - Kronach Royals 11:1

Ins zweite Spiel starteten die Red Lions nach dem Sieg mit viel Selbstvertrauen. Das wirkte sich auf das Punktekonto aus. Die Schlagleute der Gastgeber schlugen einige schöne Hits und punkteten schon im ersten Inning fünfmal. Die Royals dagegen kamen mit dem neuen Pitcher der Red Lions überhaupt nicht zurecht.

Ab dem zweiten Spielabschnitt hatte Kronach die gegnerischen Schlagleute etwas besser im Griff und ließ weniger Punkte zu. So stand es nach dem dritten Inning 6:0. Erst jetzt brachte Kronach den ersten Punkt auf das Scoreboard. Da aber Schwa ig im vierten und fünften Inning jeweils doppelt punktete, endete die Begegnung vorzeitig mit 1:11.

Kronach Royals: N. Hofmann (1 Hit/0 Runs), Heinritz, Heinlein, Limmer (1/1), Schneider, Himmel, M. Hofmann, Riegel (1/0), Steeger. Pitcher: Steeger, Limmer, Heinritz.

Für das Herrenteam der Royals ist die Bayernliga-Saison 2019 zu Ende. Die Entscheidung um den Abstieg ist jedoch noch nicht gefallen. Es stehen noch fünf Spiele aus, allerdings ohne Beteiligung der Royals, die weiterhin gute Chancen auf den Klassenerhalt haben.

Während die Nachwuchsteams noch ein paar Spiele bestreiten, haben die Herren eine Pause, bevor es Mitte Oktober mit dem Hallentraining in die Vorbereitung auf die Hallenturniere geht. Das Hallentraining ist auch immer der beste Zeitpunkt für Neulinge, mit dem Baseball zu beginnen, da hier die Grundlagen für die nächste Saison trainiert werden.

Interessierte können jederzeit beim Training vorbeikommen. Weitere Informationen gibt es bei André Wicklein unter Telefon 0151/55631774 oder im Internet unter www.royals-baseball.de. aw