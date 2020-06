Offensive für die Innenstadt

Unter dem Arbeitstitel "FOrteilsoffensive Innenstadt" will Citymanagerin Elena Büttner einer Mitteilung der Stadt zufolge in Kooperation mit der VR-Bank Bamberg-Forchheim und der Imakomm Akademie GmbH Aalen/Stuttgart Maßnahmen entwickeln, um die Innenstadt zu stärken.

"Es ist offensichtlich, dass vor allem unsere Innenstädte vor großen Herausforderungen stehen - deutschlandweit! Die Stadt Forchheim (...) hat mit der Etablierung eines Citymanagements sowie dem Verein zur Förderung der Innenstadt HeimFOrteil e.V. bereits zwei wichtige Meilensteine erreicht", heißt es von dem Institut für Kommunalentwicklung "imakomm", das Städte und Gemeinden vor allem in Süddeutschland berät.

Betriebe in Not

"Es gilt, den Standort Innenstadt (...) wieder hochzufahren", so Citymanagerin Büttner, die Einschränkungen infolge des Coronavirus haben demnach vor allem den Handel, die Gastronomie und alle Dienstleistungsbetriebe schwer getroffen. Büttner: "Wir wissen um die schwierige Situation unserer Betriebe in der Innenstadt."

Auch Alexander Brehm, Vorstand der VR-Bank Bamberg-Forchheim, ist es ein Anliegen, das Projekt zur Stärkung der Innenstadt zu unterstützen: "Gemäß unserem genossenschaftlichen Motto ,Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele' sind wir sicher, dass das Projekt einen hervorragenden Beitrag in der jetzigen Situation leistet und wir gemeinsam unsere schöne Forchheimer Innenstadt wieder zum Leben erwecken."

Start mit Online-Umfrage

In Zusammenarbeit mit HeimFOrteil sollen schnell umsetzbare Maßnahmen entwickelt werden, um die Innenstadt zu beleben: Als erster Schritt wird eine Online-Umfrage die Bedürfnisse der Geschäfte und Betriebe erfragen und deren Vorschläge sammeln. OB Uwe Kirschstein: "Auf unsere Händler, Gastronomen und alle Innenstadtbetriebe sind in diesem Jahr ganz neue und noch nie dagewesene Herausforderungen im Zusammenhang mit den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zugekommen. Bitte beteiligen Sie sich deshalb zahlreich an der Online-Umfrage."

Parallel dazu soll Imakomm die noch jungen Vereinsstrukturen von HeimFOrteil optimieren, so Büttner, Dabei gehe es darum, eine solide Vereinsstruktur aufzubauen, Finanzierungsmöglichkeiten zu erarbeiten und die Realisierung von Veranstaltungen in der Innenstadt anzugehen. Die Citymanagerin: "Zusammen wollen wir die Problemfelder der Innenstadt angehen: die Baustellen und die Leerstände." red