In der Schön-Klinik findet am Montag, 24. Juni, um 19 Uhr das offene Singen von heilsamen Liedern statt. Erstmals wird nicht in einer Turnhalle gesungen, sondern in einem Seitenraum der Cafeteria. Bei den Liedern handelt es sich um einfache Texte und Melodien verschiedener Kulturen, die mehrfach wiederholt gesungen werden, so dass sie sich gut einprägen. Notenkenntnisse sind hierzu nicht erforderlich. red