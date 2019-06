Offenes Singen auf der Sennigshöhe

Nachdem der Chorgesang auf der Sennigshöhe bei Mirsdorf einige Jahre verstummt war, wird er dieses Jahr wieder zu hören sein. Zur "Sängergruppe Sennigshöhe" gehören immerhin noch 14 Chöre. Der Vorstand der Gruppe lädt alle Sänger sowie Freunde des Chorgesangs am Sonntag, 7. Juli, dazu ein, an der Alexandrinenhütte kräftig mitzusingen. Die gesellige Zusammenkunft beginnt um 13.30 Uhr und wird gegen 17 Uhr beendet. Wenn das Wetter nicht ganz so mitspielen sollte, findet die Veranstaltung in einem Zelt statt. red