Offenes Podium im Jungen Theater

Im Jungen Theater in Forchheim findet am kommenden Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr wieder das offene Podium statt. Der Singer-Songwriter Dennis Kobylinski wird einige seiner neuesten Werke hören lassen. In der Reihe "Erzähl mal" sind Ali Karabag und Musiker von Megafon mit dabei. Das Rockmusik-Projekt "For the Unknown Reason" hat Benedikt Billich schon vor 15 Jahren entwickelt, die von ihm komponierten und getexteten Lieder, eigentlich für Rockband, eignen sich auch zur Begleitung mit akustischen Gitarren. Robert Hübschmann wird Benedikt dabei unterstützen. Die Volxfreunde Michael Härtel, Jürgen Schönfelder und Bernhard Lauger wollen dem Publikum mit moderner Volxmusik einheizen. Hinter dem Bandnamen "Two Thumbs up" verbergen sich Claus Friedrich, Peter Lassner und Tobias Seitz. Als Gesangs- und Gitarrentrio werden die Musiker das Forchheimer Publikum mit Klassikern der Rock- und Popgeschichte begeistern. Natürlich darf auch wieder gespendet werden, Fassnacht wird das Thema sein. red