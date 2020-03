Offenes Ohr für einsame Senioren

Damit sich der neue Corona-Virus nicht so schnell verbreitet, sind die Menschen in Deutschland aufgerufen, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. Um entstehender Isolation, oder der Angst vor Einsamkeit und auch neuen Ängsten vorzubeugen, bietet die Stadt Coburg ab sofort einen kostenlosen Telefondienst an.

Kostenlose Telefonhotline

Wer einfach mal einen Gesprächspartner braucht, kann sich unter Telefon 09561/89-2222 melden. Das Telefon ist von Montag bis Donnerstag von 8.30 bis 15.30 Uhr und am Freitag von 8.30 bis 12 Uhr besetzt. Anrufer können natürlich auch anonym bleiben. Im Einzelnen bestehen aktuell die folgenden Angebote:

Die Notfallseelsorge ist unter Telefon 0800/1110111 oder 0800/1110222 rund um die Uhr erreichbar.

Das "Silbernetz" - Gemeinsam gegen Einsamkeit, für Menschen über 60 Jahre ist unter Telefon 0800/4708090 täglich von 8 bis 22 Uhr zu erreichen.

Das Dialog - Stadtbüro der Diakonie steht unter Telefon 09561/7990500 oder per E-Mail: dialog@diakonie-coburg.org zur Verfügung.

Bestehende Angebote der Kirchengemeinden in Stadt und Landkreis Coburg oder Informationen zu den jeweiligen Kirchengemeinden in Coburg unter www.coburg.de/kirchen. red