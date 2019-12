Offenes Hospizcafé und Trauercafé

Das offene Hospizcafé hat am Mittwoch, 8. Januar, von 15.30 bis 19 Uhr geöffnet. Gegen 17.30 Uhr wird Birgit Kleefeld die Veranstaltung mit ihrem Vortrag über Kirchenglocken besuchen. "Haben Sie es auch gehört? Die Glocken haben nicht geläutet!" lautet der Titel. Der Vortrag beinhaltet die zeitliche Geschichte, die Tradition und Rituale von Kirchenglocken. Von 9 bis 12 Uhr ist die Möglichkeit gegeben, am Trauercafé teilzunehmen. Beide Veranstaltungen finden in den Räumen des Hospizvereins, Bahnhofstraße 36, statt. red