Offenes Hospizcafé mit Vortrag

Zum offenen Hospizcafé kommt am Mittwoch, 7. August, ab 17.30 Uhr Heike Hüyng, Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin aus Nürnberg.Sie spricht über "Wasser und Gesundheit, das geht uns alle an". Ist Leitungswasser das bestgeprüfte Lebensmittel und damit gesund oder unterstützt man das Wohlergehen lieber mit Mineralwasser? In ihrem Vortrag fasst Hüyng Mythen und Fakten kurzweilig zusammen und beantwortet gerne Fragen. Das offene Hospizcafé hat von 15.30 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Das Trauercafé hat am Mittwoch, 7. August, von 9 bis 12 Uhr, ebenfalls in den Räumen des Hospizvereins, geöffnet. red