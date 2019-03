Offenes Hospizcafé mit Vortrag

Märchen- und Geschichtenerzählerin Chrissy Obermeyr aus München kommt am Mittwoch, 3. April, zum Hospizverein. Über den Tod machen sich alle Menschen Gedanken. Diese Überlegungen und Vorstellungen finden sich in Märchen und Geschichten wieder. Am Ende der Erzählzeit wird man staunen, wie "bunt" der Tod sein kann. Das offene Hospizcafé mit dem Vortrag "Der Tod ist bunt" ab 17.30 Uhr ist von 15.30 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Das Trauercafé ist von 9 bis 12 Uhr in den Räumen des Hospizvereins, Bahnhofstraße 36, geöffnet. red