Offenes Hospizcafé mit Vortrag

Andrea Werner aus Rimpar liest am Mittwoch, 6. März, beim Hospizverein aus dem Buch "Die Rosen-Methode: den Körper berühren, die Seele erreichen". Der Vortrag beginnt um 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Das Offene Hospizcafé ist am selben Tag von 15.30 bis 19 Uhr geöffnet, das Trauercafé von 9 bis 12 Uhr, in den Räumen des Hospizvereins, Bahnhofstraße 36. red