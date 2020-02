Offenes Gespräch mit den Freien Wählern

Die Freien Wähler Wiesenttal und ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen laden zu Infoveranstaltungen mit Gesprächen über die Zukunft des Marktes ein. Termine sind am morgigen Donnerstag im Gasthaus "Steinbrecher" in Voigendorf; Freitag, 7. Februar, im Vereinshaus in Engelhardsberg; Montag, 10. Februar, im Gasthof Schoberth in Wüstenstein; Donnerstag, 13. Februar, im Gasthaus Hofmann in Störnhof; Donnerstag, 27. Februar, im Alten Schulhaus in Birkenreuth; Sonntag, 1. März, im Gasthof "Zur Wolfsschlucht" in Muggendorf; Dienstag, 3. März, im Gasthof Heid in Wohlmannsgesees; Donnerstag, 5. März, im Gasthaus Seyberth in Trainmeusel; Freitag, 6. März, im Hotel "Sonne" in Muggendorf; Donnerstag, 12. März, im Bürgerhaus in Streitberg; Sonntag, 15. März, im Gasthof "Zur Wolfsschlucht" in Muggendorf, jeweils ab 19.30 Uhr. red