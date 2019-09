Offenes Forum

Die Partei Mut ("menschlich, logisch, konsequent") lädt am Donnerstag, 5. September, um 19 Uhr zu einem offenen Forum ins Sportheim des TC Rot-Weiß Kulmbach in der Friedrich-Ebert-Straße ein. Mut setzt sich für soziale Gerechtigkeit, gesellschaftliche Vielfalt, eine menschenwürdige Asylpolitik, Friedenspolitik und ökologische Nachhaltigkeit ein. Wer Interesse an einer sozial-ökologischen und progressiver Politik hat, ist herzlich eingeladen.

Nicht willkommen sind laut Veranstalter dagegen Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder in der Vergangenheit durch menschenverachtende Äußerungen aufgefallen sind. red