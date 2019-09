Offenes Denkmal: Eröffnung im E-Werk

Die zentrale Eröffnungsveranstaltung des diesjährigen Tags des offenen Denkmals findet am Sonntag, 8. September, um 10.30 Uhr im Kulturzentrum E-Werk (Fuchsenwiese 1) statt. Zum Auftakt spielt das Ensemble "Vier plus eins" Meisterwerke aus den Anfängen der musikalischen Moderne in den 1920er und aus den 1950er Jahren - lebendige und mitreißende Musik, die vom Aufbruch in die Zukunft kündet. Oberbürgermeister Florian Janik und Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens nehmen an der Veranstaltung teil. Weitere Informationen zum Programm gibt es im Internet unter www.erlangen.de/denkmalschutz. red