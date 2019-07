"Offener Stilltreff" pausiert im August

Seit Anfang März gibt es im Mehrgenerationenhaus in Haßfurt das Angebot "Offener Stilltreff", das jeden ersten Montag im Monat stattfindet. Begleitet wurde der "Offene Stilltreff" von der Stillberaterin Barbara Sennert. Aufgrund beruflicher Veränderungen von Barbara Sennert wird der "Offene Stilltreff" künftig von Tanja Dürrbeck, ebenfalls Stillberaterin, betreut. Im August pausiert der "Offene Stilltreff" jedoch und findet erst wieder ab 2. September wie gewohnt jeden ersten Montag im Monat von 10 bis 11.30 Uhr im Dachgeschoss des Mehrgenerationenhauses statt. Dazu sind, wie das Mehrgenerationenhaus weiter mitteilte, alle Mamas mit (Still-) Kindern jeden Alters, Schwangere, Papas und Großeltern willkommen. Die Teilnahme am "Offenen Stilltreff" ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Fragen beantwortet das Mehrgenerationenhaus, Ruf 09521/9528250 oder E-Mail mghhassfurt@ kvhassberge.brk.de. red