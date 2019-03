"Offener Stilltreff" - neues Angebot für Familien im Mehrgenerationenhaus

Am Montag, 4. März, startet ein neues Angebot für Familien im Mehrgenerationenhaus in Zusammenarbeit mit der Stillberaterin i.A. Barbara Sennert aus Sand am Main: Der "Offene Stilltreff" findet jeden ersten Montag von 10 bis 11.30 Uhr im Dachgeschoss des Mehrgenerationenhauses statt. Hierzu sind alle Mamas mit (Still- ) Kindern jeden Alters, Schwangere, Papas und Großeltern herzlich willkommen.

Mit diesem Angebot möchte das Mehrgenerationenhaus den Familien die Möglichkeit geben, Erfahrungen zum Thema Stillen untereinander auszutauschen und Kontakte zu knüpfen. Gerne können zum "Offenen Stilltreff" konkrete Fragestellungen mitgebracht werden. Zudem steht das Angebot "Offener Stilltreff" hin und wieder unter einem bestimmten Motto rund um das Thema Stillen. Hier geht Barbara Sennert zum Beispiel auf die Vorteile des Stillens sowie Ammenmärchen rund um das Stillen ein. Weitere Themen sind unter anderem Ernährung und Abstillen, oder Tipps zum Tragen des Kindes.

Teilnahme ist kostenlos

Die Teilnahme am "Offenen Stilltreff" ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Einfach vorbeikommen lautet die Devise.

Bei Fragen oder weiteren Informationen wenden Sie sich an das Mehrgenerationenhaus entweder telefonisch unter der Rufnummer 09521/9528250 oder per E-Mail an mghhassfurt@kvhassberge.brk.de. red