Der Kreisjugendring Forchheim lädt in Kooperation mit dem Diakonischen Werk Bamberg-Forchheim und der Stadt Ebermannstadt Kinder und Jugendliche ab acht Jahren am Mittwoch, 12. Juni, von 10 bis 14 Uhr in das evangelische Pfarramt der Emmauskirche, Kirchenweg 5, zu einem Spieletag ein. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht nötig. Die Kinder können kommen und gehen, wie sie möchten; die Aufsichtspflicht bleibt bei den Eltern. red