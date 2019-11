Offener Meditationsabend

Die Klinikseelsorge bietet wieder einen offenen Meditationsabend in der Krankenhauskapelle an. Geboten werden eine Einführung in die Grundhaltungen der Meditation sowie eine Anleitung zur geistlichen Übung im Alltag. Dem achtsamen Sitzen in der Stille gehen einfache Atem- und Wahrnehmungsübungen voraus, ein Impuls in Wort oder Bild hilft dabei, sich nach innen zu wenden. Der nächste Meditationsabend ist am Mittwoch, 4. Dezember, von 19 bis 20 Uhr in der Kapelle des Klinikums. Er wird geleitet von Roswitha Burteisen (Anleiterin in christlicher Meditation). red