Offener Kreis Bad Rodach/Die Grünen tritt bei der Stadtratswahl 2020 wieder an

Zahlreiche Anhänger des Offenen Kreises und Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen konnte Sprecher Werner Zoufal bei der Aufstellungsversammlung zur Kommunalwahl 2020 begrüßen. In seinem kurzen Rückblick auf die nun 30-jährige Geschichte des Offenen Kreises stellte er fest, dass dieser in bisher drei Legislaturperioden jeweils einen Stadtrat stellen konnte. Nach einigen Jahren Pause sei im Jahre 2017 der Offene Kreis durch Karin Ritz wieder aktiviert worden. Dann sei der Kreis möglicher Stadtratskandidaten immer größer geworden, so dass es jetzt möglich sei, eine Liste zu präsentieren. "Diese ist insgesamt recht ausgewogen, da sie zum einen zahlreiche Stadtteile repräsentiert und zum anderen relativ viele Frauen auf der Liste stehen", führte Zoufal weiter aus.

In den vergangenen Jahren sei der Offene Kreis recht aktiv gewesen. Zoufal zählte zahlreiche Informationsveranstaltungen auf, zum Beispiel zu den Themen "ÖPNV", "Integration" oder "Baumschutzverordnung". Auch bei dem leidigen Thema "Auwäldchen" sei man sehr engagiert gewesen, was nicht zuletzt der Besuch von MdL Ursula Sowa bewiesen habe. Bei einem Wiedereinzug in den Stadtrat in Fraktionsstärke, was als durchaus realistisches Ziel ausgegeben wurde, werde man sich natürlich besonders um die Themen Umweltschutz und Artenvielfalt kümmern. Dass diese Bereiche inzwischen auch bei anderen Parteien eine wesentliche Rolle spielen, nahm der Offene Kreis erfreut zur Kenntnis. Aber auch Themen wie innerstädtischer Verkehr, Umgehungsstraße, Lückenschluss der Bahn, ökologischer Landbau werde man offensiv in die Stadtratsarbeit einbringen. Unter der Leitung von Andreas Kleist (Grüne Coburg-Land) wurde die gemeinsame Liste von Offenem Kreis und von Bündnis 90/Die Grünen erstellt. Ohne Gegenstimme wurde dabei die Reihenfolge festgelegt (siehe Kasten). red