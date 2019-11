Offener Gartennachmittag

Aufgrund der aktuellen Diskussion über den Verkauf der von der Solawi gepachteten Fläche lädt die Solidarische Landwirtschaft am Sonntag, 10. November, von 14 bis 17 Uhr alle Bürger ein, sich über das Gelände an der Forchheimer Straße, die Solidarische Landwirtschaft, den Selbsterntegarten "Sega Süd" und die Bildungswerkstatt "Vom Acker auf den Teller" zu informieren (Fußgängereingang an der Forchheimer Straße). red