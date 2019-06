Offene Veranstaltungen bei der VHS Kulmbach

Für nachfolgende Veranstaltungen ist die Anmeldung noch möglich:

Montag, 24. Juni: 18.45 Uhr Gesunder Rücken, 19.30 Uhr Beweglichkeitstraining, 19.30 Uhr Zumba für Fortgeschrittene.

Dienstag, 25. Juni: 19 Uhr Feldenkrais-Methode "Bewusstheit durch Bewegung".

Donnerstag, 27. Juni: 10 Uhr Feldenkrais-Methode "Bewusstheit durch Bewegung".

Samstag, 29. Juni: 14 Uhr Arabisch für den Alltag - Wochenendseminar, 15 Uhr Blütenwanderung.

Montag, 1. Juli: 18.30 Uhr Kickboxen und Selbstverteidigung für Kinder, 19.40 Uhr Fitness-Kickboxen und Selbstverteidigung für Erwachsene.

Dienstag, 2. Juli: 20 Uhr Die Atlaskorrektur.

Mittwoch, 3. Juli: 18 Uhr Kompetenter und gelassener mit Stress im Alltag und Beruf umgehen

Samstag, 6. Juli: 9 Uhr Feldenkrais-Workshop "Kopf-Wirbelsäule-Becken-Füße - für müheloses leichtes Gehen".

Dienstag, 9. Juli: 19.30 Uhr Reinigungsprogramm für die inneren Organe.

Das komplette Programm steht im Programmheft oder unter www.vhs-kulmbach.de. Anmeldung über das Internet, per E-Mail: vhs@stadt-kulmbach.de, Fax: 09221/940349, Telefon: 09221/940269 mit dem Anmeldeformular per Post oder in der VHS direkt. red