Gößweinstein 01.07.2019

Tiere

Offene Tür im "Sternenhof"

Das Team des Vereins Arche Sternenhof lädt ein zum Tag der offenen Tür in die Schützenstraße in Gößweinstein. Am Sonntag, 7. Juli, von 11 bis 16 Uhr gibt es Tierkundeführungen, Ponyreiten, Reit- und P...