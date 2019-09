Offene Tür bei den Mainzwergen

Die katholische Kindertagesstätte St. Michael möchte sich am "Tag der offenen Türe" am Sonntag, 29. September, in den neuen Räumen in der Himmelreichstraße 30 vorstellen und hat ein buntes Programm für die ganze Familie vorbereitet. Zuerst wird um 10 Uhr ein Gottesdienst in der Pfarrkirche gefeiert, anschließend ist Festbetrieb in der neuen Tagesstätte. Es gibt Angebote für Kinder in den verschiedenen Funktionsräumen. Im Bewegungsraum befindet sich ein Glücksrad, der Erlös dient der Neuanschaffung eines Spieleverleihs für die Mainzwerge-Familien. Ende der Veranstaltung ist um 16.30 Uhr. red