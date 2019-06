Offene Tür auf der Deponie

Der gemeinsame Zweckverband Abfallwirtschaft der Stadt Erlangen und des Landkreises Erlangen-Höchstadt veranstaltet am Samstag, 29. Juni, auf der Deponie in Herzogenaurach (Zum Flughafen 101) einen Tag der offenen Tür. Von 10.30 bis 16 Uhr zeigen die Mitarbeiter alles zu Entsorgung, Einlagerung, Recycling und Upcycling von Abfall. Führungen, eine Fahrzeug-schau, Kinderbasteln und anderes mehr sollen für ein interessantes Programm sorgen, heißt es in einer Pressemitteilung des Zweckverbands.

Der Tag der offenen Tür ist gleichzeitig eine Jubiläums-Feierlichkeit: Der Zweckverband besteht heuer seit 40 Jahren. Weitere Infos gibt es unter www.zva-erlangen.de. red