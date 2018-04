Offene Tür an Musikschule

Am Samstag, 14. April, öffnet die Städtische Musikschule Bad Kissingen ihre Türen für neugierige und interessierte Besucher zum Tag der offenen Tür.

Von 11 bis 15 Uhr sind Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren eingeladen, das umfangreiche Angebot der Musikschule kennenzulernen und sich von den Musiklehrer/-innen individuell beraten zu lassen. Alle Besucher haben die Gelegenheit, unter fachkundiger Anleitung verschiedene Instrumente auszuprobieren.

Angefangen mit dem Unterricht für die Jüngsten, dem Musiziergarten ab 18 Monate und der Früherziehung ab vier Jahre, über den Instrumental- und Chorunterricht für Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene, ist das gesamte Musikschulprogramm vertreten.

Die Besucher erhalten nicht nur Einblicke in den Unterricht, sie erwartet auch ein attraktives Rahmenprogramm.

In einem kleinen Konzert ab 11 Uhr stellen die jüngsten Musiker aus den verschiedenen Fachbereichen ihre Instrumente und ihr Können auf der Bühne im Großen Saal vor. Für das leibliche Wohl ist durch den Elternbeirat gesorgt. Wer sich schon entschieden hat, eines der Musikschulangebote im neuen Schuljahr zu nutzen, kann sich an diesem Tag bereits anmelden. Wer sich noch nicht sicher ist, kann sich in der Schnupperwoche vom 16. bis 20. April intensiver informieren. red