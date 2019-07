Der Schachclub Dicker Turm Münnerstadt e.V. veranstaltet zum ersten Mal eine offene Stadtmeisterschaft für Hobbyschachspieler. Eingeladen zur Teilnahme sind alle schachinteressierten Bürger und Bürgerinnen. Die Stadtmeisterschaft findet am Samstag, 7. September, von 9.30 bis 16 Uhr im Gasthof Hellmig, Meininger Straße 1 in Münnerstadt und am Sonntag, 8. September, von 9.30 bis 14.30 Uhr im Café-Hotel Tilman, Riemenschneiderstraße 42 in Münnerstadt statt.

Um 15 Uhr ist Siegerehrung. Der 1. Platz gewinnt 100 Euro und einen Wanderpokal. Gespielt werden sieben Runden mit je 30 Minuten Bedenkzeit pro Spieler (vier Runden am Samstag und drei Runden am Sonntag). Der Fairness halber sind keine vereinsaktiven Schachspieler zugelassen.

Die Stadtmeisterschaft findet ab acht Teilnehmern statt. Informationen über den Ablauf der Stadtmeisterschaft und Anmeldungen gibt es bis zum 30. August bei Barbara Merkle. Tel.: 09733/4962 oder per Mail mabine@freenet.de

Weitere Infos sind auch auf der Facebookseite des Schachclubs Dicker Turm Muennerstadt erhältlich. red