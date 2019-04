Offene Runde zum Thema England im Bürger-Treffpunkt

Am Mittwoch, 3. April, um 10 Uhr, findet in den Räumen des Treffpunkts Aktive Bürger in der Nürnberger Straße 15 in Forchheim eine "Offene Runde Politik und Gesellschaft" mit dem Thema "England was nun?" statt. Inhalt sind: Knappe Mehrheit im Referendum vom 23. Juni 2016 für den Ausstieg; endlose Verhandlungen mit der EU, Wirtschaftsbeziehungen zwischen Großbritannien, der EU und Deutschland; zerstrittenes und planloses England; Austrittsdatum 29. März. An einen Vortrag schließt sich eine Diskussion an. Ein Kostenbeitrag für Nichtmitglieder wird erhoben. red