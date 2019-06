Forchheim 06.06.2019

Offene Runde Politik und Gesellschaft

Am Mittwoch, 19. Juni, um 10 Uhr findet in den Räumen des Treffpunkts Aktive Bürger, Nürnberger Straße 15, in Forchheim eine offene Runde Politik und Gesellschaft mit dem Thema "Brauchen wir ein verei...