Offene Kaffeerunde unter einem Thema

Das Quartiersmanagement von "In der Heimat wohnen" informiert zur Veranstaltungsreihe: "Miteinander wohnen, miteinander leben". Katja Brade und Nadja Motschmann laden zu einer Möglichkeit der Begegnung ein. Jeden Mittwoch findet um 15 Uhr im Nachbarschaftstreff eine offene Kaffeerunde statt. Einmal im Monat steht das Café unter einem thematischen Motto. Bei diesen Nachmittagen geht es um kleine Impulse und sie sollen dazu dienen, das Miteinander in der Nachbarschaft zu beleben, zu fördern und zu stärken. Der Termin für das nächste Mottocafé ist Mittwoch, 26. September, ab 15 Uhr in der Viktor-von-Scheffel-Straße 10. Titel im September ist "Das Kniffelcafé". Wie der Name schon sagt, wird der Nachmittag genutzt, um die Würfel wieder rollen zu lassen und verstaubte Spiele aus den Regalen zu holen. Weitere Informationen gibt es auch beim Quartiersmanagement unter Telefon 09573/3302780. Das Büro ist am Montag von 10 bis 13 Uhr; Dienstag von 10 bis 13 Uhr; Mittwoch von 14 bis 17 Uhr; Donnertag von 13 bis 15 Uhr oder nach Vereinbarung erreichbar. red